22 тысячи литров "Боярышника" изъяли за 4 дня в Иркутске

Полиция Иркутска в ходе рейдов за сутки изъяла 10 тысяч бутылок косметического средства «Боярышник».

Как ранее писал Sobesednik.ru, девять жителей Иркутска, отравившихся концентратом для ванн «Боярышник», пошли на поправку и были выписаны из больниц.

В МВД России агентству ТАСС рассказали о том, что в ходе рейдов в Иркутске за сутки было изъято 10 тысяч бутылок «Боярышника».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 22 декабря правоохранители изъяли контрафакт, найденный в подвале одного из коттеджей, расположенного на улице Автомобильной.

«Обнаружено и изъято 10 тысяч бутылок косметического средства "Боярышник", разлитого в стеклянные емкости по 250 мл», – сообщила Волк.

Она добавила, что за четыре дня сотрудники полиции проверили более 3,5 тысяч торговых предприятий в регионе, в том числе ларьки и павильоны, а также мелкооптовые и оптовые рынки. В ходе проверок в общей сложности было изъято более 22 тысяч литров алкогольного суррогата.