Происшествия
Источник: РИА "Новости"
11:09, 23 Декабря 2016 Версия для печати

10 лет грозит сибирякам за кражу виртуального оружия у геймера

В Красноярске во время соревнований по компьютерным играм у геймера украли набор виртуального оружия.

Как рассказали РИА «Новости» в ГУ МВД России по Красноярскому краю, 25-летний житель Новосибирска обратился в полицию после того, как злоумышленники похитили у него оружие из компьютерной игры.

По его словам, инцидент произошел во время турнира по компьютерным играм, который проходил в Красноярске.

Потерпевший заявил, что к нему подошли двое неизвестных и попросили сесть с ними в автомобиль. Когда мужчина выполнил просьбу злоумышленников, они стали угрожать ему огнестрельным оружием и потребовали отдать им виртуальное оружие из игры на сумму 27 тысяч рублей.

В МВД сообщили, что по подозрению в краже уже задержаны 25-летний и 22-летний жители Красноярска. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «разбой». За совершенное преступление молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы.

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