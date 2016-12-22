За призыв к насилию против евреев экс-глава Роспечати заплатит 100 тысяч

Суд усмотрел в книге бывшего главы Роспечати Бориса Миронова призывы к экстремизму и оштрафовал его.

Как передает ТАСС, поводом для такого решения стала книга Миронова «Битва с игом иудейским». Проведя лингвистическую экспертизу, специалисты пришли к выводу, что в данном труде содержится «призыв к вооруженному восстанию, дискриминационным действиям по отношению к евреям и совершению насильственных действий по отношению к ним».

Защита Миронова заявила, что будет обжаловать решение суда. «Обвинение основано на доносе свидетеля, а эксперты лишь подтвердили это. Не удалось выяснить, кто эти эксперты, книгу больше никто в руки не брал. Мы обжалуем это решение», – сказал адвокат.

В результате Басманный суд Москвы признал экс-главу Роспечати виновным в призывах к эстремизму и обязал его выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Сам Миронов свою вину не признал и настаивал на том, чтобы его оправдали.

Его адвокаты намерены обжаловать приговор.