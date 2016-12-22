Внук Сталина умер от сердечной недостаточности на улице СВАО

Престарелый внук Иосифа Сталина скончался на одной из улиц на северо-востоке Москвы.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную службу скорой помощи, внук советского вождя Иосифа Сталина Евгений Джугашвили 22 декабря скончался около своего дома на северо-востоке столицы. По данным Life, 80-летнему мужчине стало плохо на улице. Прохожие вызвали скорую, однако спасти Джугашвили не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Евгений Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске. Он был кандидатом исторических наук, кандидатом военных наук, имел звание профессора. С 2001 года возглавлял Новую коммунистическую партию Грузии. В 1990 году Джугашвили сыграл роль своего отца, Якова Сталина, в фильме «Яков, сын Сталина».