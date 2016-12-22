Происшествия
Источник: Life
17:56, 22 Декабря 2016 Версия для печати

В Москве задержали радикалов, планировавших создать халифат

В Москве задержали семерых участников религиозной ячейки, занимавшихся противоправной деятельностью.

Сотрудники ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии раскрыли в Москве законспирированную ячейку религиозного движения «Таблиги Джамаат».

Задержанные, как пишет Life, призывали к объединению мусульман Московского региона и принуждали их совершать преступления. Кроме того, они вынашивали планы по созданию в РФ исламского государства (халифата). Завербованных участников движения радикалы отправляли на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

Верховный суд РФ ранее признал деятельность «Таблиги Джамаат» экстремистской и запретил её на территории страны.

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