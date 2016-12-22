Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
14:49, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Угонщики Mazda совершили 9 ДТП во время погони от полиции в Москве

Двое мужчин украли у молодого человека автомобиль Mazda за 700 тысяч и совершили на нем девять ДТП.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» 22 декабря со ссылкой на УВД по ВАО столицы, полицейские задержали двух угонщиков автомобиля Mazda, которые, пытаясь скрыться от сотрудников правоохранительных органов, совершили девять ДТП.

В полицию об угоне авто стоимостью 700 тысяч рублей сообщил его хозяин.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили пропавшую машину на Варшавском шоссе и начали ее преследование. Водитель Mazda совершил девять дорожно-транспортных происшествий, пытаясь скрыться от сотрудников полиции», — рассказали в УВД.

Полиция задержала угонщиков автомобиля, ими оказались мужчины 32 и 39 лет. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Карпухина Мария

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