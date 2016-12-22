Суд признал вину "исламистки" Карауловой в желании вступить в ИГ

Суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГИЛ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, выступая в суде с последним словом, обвиняемая в попытке стать членом ИГИЛ Варвара Караулова, сменившая имя на Александру Иванову, назвала свой побег в Сирию «глупейшей ошибкой» и «необдуманным поступком».

Как сообщает РИА «Новости», в четверг, 22 декабря, Московский окружной военный признал Караулову виновной в попытке вступить в ряды террористов «Исламского государства».

«Иванова, являясь сторонницей радикальных исламских взглядов, решила принять участие в деятельности террористической организации», — заявил судья Александр Абабков.

В настоящее время судья продолжает зачитывать приговор, суд анализирует доказательства, на основании которых был вынесен обвинительный вердикт.

Наказание будет названо в самом конце приговора.

Обвинение просит приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей. Адвокаты обвиняемой настаивали на том, чтобы их подзащитную оправдали.

ИГИЛ (также ИГ или «Исламское государство») — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru.