Происшествия
10:39, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Семь человек пострадали при взрыве у метро "Коломенская"

Семь человек пострадали при взрыве газового баллона в подземном переходе у станции метро «Коломенская».

Ранее Sobesednik.ru писал о взрыве во время проведения строительных работ в южном вестибюле «Коломенской» на юге Москвы. По предварительным данным, там взорвался газовый баллон.

Число пострадавших в результате взрыва уточняется. Life сообщает о семи раненых. Среди них – водитель проезжавшего мимо перехода мусоровоза, а также девушка, стоявшая на остановке общественного транспорта. Они порезались разлетевшимися при взрыве осколками стекла. «Интерфакс» пишет о четырёх пострадавших, двое из которых – рабочие.

Южный вестибюль станции метро «Коломенская» закрыли для прохода пассажиров. В Сети появилось уже несколько видео с места ЧП.

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