Происшествия
Источник: Life
13:07, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Пьяный мужчина держал врачей в заложниках из-за дочери в Челябинске

В Челябинске врачи «скорой» попали в заложники к пьяному мужчине, который уговаривал их забрать его дочь в больницу.

Как пишет Life, около 2:00 ночи 22 декабря в Челябинске врачи приехали по вызову в один из домов. Там их встретил нетрезвый мужчина и объяснил, что у его дочери поднимается температура и ее срочно нужно вести в больницу.

«У ребенка оказалась ОРВИ средней степени тяжести. В госпитализации и тем более какой-либо экстренной помощи он не нуждался», — рассказала фельдшер Ольга изданию.

Она отметила, что заключение врачей не устроило отца ребенка. «Данное заключение доктора отца не убедило, и он начал требовать оказание помощи, аргументируя тем, что ребенок через два часа умрет, и угрожал битой, удерживал нас в квартире», — сказала фельдшер.

Врачи провели в квартире три часа. После мужчина медиков отпустил.

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Карпухина Мария

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