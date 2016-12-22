Происшествия
Источник: ТАСС
10:28, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Мать и двое детей погибли в доме в Улан-Удэ, где сгорели 8 квартир

Во время пожара в Улан-Удэ погибли три человека, одна пострадавшая в реанимации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Республике Бурятия, трагедия произошла ночью 22 декабря в двухэтажном многоквартирном доме на улице Восточная в посёлке Солдатский.

По данным СК, прибывшие на место сотрудники пожарной службы в ходе тушения возгорания обнаружили тела трех погибших — женщины и двух детей в возрасте 1,5 и 9 лет.

По предварительной информации, в квартире находились еще две женщины, одна из которых выпрыгнула из окна, когда начался пожар.

Как утверждают в следственном управлении, пострадавшая выжила и была госпитализирована. Сейчас она находится в реанимационном отделении, ее состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщили в МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате сгорело восемь квартир в первом подъезде, также произошло обрушение межэтажных перекрытий. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

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Соловьева Екатерина

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