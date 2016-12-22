Берлинский террорист был судим и общался с ИГ через Telegram

Полиция Германии задержала четырех подозреваемых в организации теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что после теракта в Берлине, где злоумышленник на грузовике въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, убив 12 человек, в Москве решили перекрыть грузовикам подъезды к местам массовых гуляний, в том числе к местам проведения детских новогодних елок.

Как сообщает телеканал N-tv со ссылкой на Генпрокуратуру Германии, полиция Дортмунда задержала четверых подозреваемых в организации атаки в Берлине.

Правоохранители выяснили, что непосредственным исполнителем теракта был уроженец Туниса по имени Анис Амри. Согласно данным полиции, преступник приехал в Европу в 2012 году. Амри ранее был судим и несколько лет отбывал наказание в итальянской тюрьме, затем в 2015 году перебрался в Германию, где получил статус беженца в ФРГ. Полицейские выяснили, что преступник находился в контакте с местными исламскими радикалами, в том числе с представителем ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство»; деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда — прим. Sobesednik.ru], который поддерживал с ним связь через мессенджер Telegram.

Четверо задержанных, как полагает полиция, являются сообщниками Амри. Как пишет издание The New York Times, террорист неоднократно интересовался тем, как изготовить самодельное взрывное устройство.

Источник газеты также рассказал, что власти Америки занесли тунисца в черный список лиц, которым запрещен доступ к авиварейсам в США.