Загоревшийся фитнес-центр тушат пожарные на северо-западе Москвы

Утром 21 декабря в фитнес-центре на северо-западе столицы произошел пожар на площади 200 квадратных метров.

Как сообщает РИАМО, пожар в фитнес-центре, расположенном в доме 16 по Родионовской улице в районе Куркино СЗАО Москвы, начался около 7:45 утра среды. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

«[Пожарные] приступили к тушению, создан штаб пожаротушения, со слов администрации, в здании людей нет», — цитирует агентство ГУ МЧС по Москве.

Информация о пострадавших не поступала. Детали произошедшего устанавливаются.