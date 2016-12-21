Ученики закрылись в московской спецшколе после ссоры с учителем

Подростки, обучающиеся в одной из спецшкол Москвы, забаррикадировались в школе и требовали смены руководства.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, поздно вечером 20 декабря ученики спецшколы «Шанс» для детей с девиантным поведением, находящейся на Канатчиковском проезде в Донском районе ЮАО, забаррикадировались в здании образовательного учреждения после конфликта с преподавателем.

«Дети выгнали из здания контролеров и воспитателей и забаррикадировались. Требуют смены руководства школы», — рассказал источник.

Ситуация нормализовалась ночью: ученики открыли двери и вышли на контакт.

Как пишет РИА «Новости», уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова собирается посетить школу в ближайшее время.

«В ближайшее время, после возвращения из командировки в Москву, мы посетим это учреждение, поговорим с воспитанниками. Самое главное для подростков, чтобы таких ситуаций не возникало, вовремя быть услышанными», — сказала агентству Кузнецова.