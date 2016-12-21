Тело 15-летней дочери дипломата из Турции нашли у дома в Баку

21 декабря труп дочери турецкого дипломата, работающего в Азербайджане, нашли под окнами дома в Баку.

Как пишет РИА «Новости», обнаружение тела 15-летней девочки подтвердили в управление полиции Насиминского района Баку. По данным некоторых СМИ, она могла покончить жизнь самоубийством.

Ее отец Гюнляр Арслан Азми работает в посольстве Турции в Азербайджане, он занимает должность советника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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