Происшествия
Источник: РИА «Новости»
12:34, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Тело 15-летней дочери дипломата из Турции нашли у дома в Баку

21 декабря труп дочери турецкого дипломата, работающего в Азербайджане, нашли под окнами дома в Баку.

Как пишет РИА «Новости», обнаружение тела 15-летней девочки подтвердили в управление полиции Насиминского района Баку. По данным некоторых СМИ, она могла покончить жизнь самоубийством.

Ее отец Гюнляр Арслан Азми работает в посольстве Турции в Азербайджане, он занимает должность советника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

[Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.]

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