Происшествия
Источник: Агентство "Москва"
16:37, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Двое пострадали в ДТП с протаранившим трамвай грузовиком в ВАО

Два водителя пострадали при столкновении трамвая и КамАЗа на востоке столицы.

Агентство «Москва» сообщает, что авария произошла около 12:00 на пересечении улицы Большая Ширяевская и Богородского шоссе в районе Сокольники ВАО столицы. Водитель грузовика не уступил дорогу трамваю №25 и врезался в него. Трамвай сошёл с рельс.

В результате ДТП пострадали водители транспортных средств. Пассажиры трамвая не получили травм.

«ДТП стало причиной задержки движения трамваев по маршрутам №4 и №25. В настоящее время проезд по данным маршрутам обеспечивается компенсационными автобусами», – сообщили агентству в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

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