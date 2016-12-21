Двое пострадали в ДТП с протаранившим трамвай грузовиком в ВАО

Два водителя пострадали при столкновении трамвая и КамАЗа на востоке столицы.

Агентство «Москва» сообщает, что авария произошла около 12:00 на пересечении улицы Большая Ширяевская и Богородского шоссе в районе Сокольники ВАО столицы. Водитель грузовика не уступил дорогу трамваю №25 и врезался в него. Трамвай сошёл с рельс.

В результате ДТП пострадали водители транспортных средств. Пассажиры трамвая не получили травм.

«ДТП стало причиной задержки движения трамваев по маршрутам №4 и №25. В настоящее время проезд по данным маршрутам обеспечивается компенсационными автобусами», – сообщили агентству в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».