Происшествия
Источник: ТАСС
06:52, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Два самолета принял аэропорт в Екатеринбурге после ЧП с Boeing

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в ночь на 21 декабря следовавший в Пхукет лайнер выкатился за пределы ВПП.

Как сообщает ТАСС, аэропорт Кольцово возобновил работу после ЧП с Boeing 767. Самолет компании Azur Air, который должен был вылететь на остров Пхукет, выкатился за взлетно-посадочную полосу во время взлета. По информации источника агентства, это произошло из-за проблем с двигателем. На борту лайнера было около 300 пассажиров, никто не пострадал.

Аэропорт Кольцово на время приостановил свою работу, однако на данный момент аэропорт снова принимает рейсы.

«Работа аэропорта восстановлена. Мы приняли уже два рейса из Праги и Москвы», — рассказал агентству пресс-секретарь Кольцова Дмитрий Тюхтин.

Он также отметил, что резервный рейс для пассажиров, которые должны были вылететь в Пхукет, прибудет в 7:00 по московскому времени (9:00 по местному). Пассажирам с детьми предложили разместиться в гостиницах.

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Карпухина Мария

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