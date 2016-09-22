Происшествия
Источник: ТАСС
07:24, 22 Сентября 2016 Версия для печати

В ЦАО полиция разогнала таксистов, недовольных тарифами "Яндекса"

Сотрудники полиции пресекли попытку таксистов провести акцию протеста у офиса компании «Яндекс».

Как сообщает ТАСС, вечером 20 сентября несколько московских таксистов пытались провести акцию протеста на улице Тимура Фрунзе в районе Хамовники Центрального административного округа столицы. По данным агентства, таксисты собрались в знак протеста против новых тарифов, установленных сервисом «Яндекс.Такси». Прибывшие на место несанкционированной акции правоохранители разъяснили собравшимся, что их действия неправомерны, после чего все протестовавшие разъехались.

В результате никаких задержаний не последовало, передает ТАСС.

Тем временем в пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что у офиса компании собралось несколько машин.

«В какой-то момент сообщалось, что проезжую часть перекрыли. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые оперативно среагировали на ситуацию», – рассказали в пресс-службе. Представители компании также заявили, что «согласованного митинга с властями не планировалось».

«К нам они тоже не обращались. О том, что планируется митинг, мы не знали. Узнали о нем только из СМИ», – заявил собеседник агентства.

Ранее в понедельник, 19 сентября, сервис «Яндекс.Такси» снизил минимальную стоимость поездок на всех тарифах. Минимальная стоимость поездки по тарифу «Эконом» сократилась в два раза – с 199 до 99 рублей. Для тарифов «Комфорт», «Комфорт+» и «Минивэн» стоимость минимальной поездки снизилась до 199 рублей, для тарифа «Бизнес» – до 299 рублей. По данным агентства, таксисты планируют объявить сервису трехдневный бойкот.

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