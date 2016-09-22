Происшествия
Источник: ТАСС
07:46, 22 Сентября 2016 Версия для печати

Кидающегося на людей медведя застрелили у школы в Приамурье

В Амурской области медведь пробрался на территорию школу и начала кидаться на людей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД, в поселке Архара Амурской области около 1:00 ночи по Москве 22 сентября на территории школы был обнаружен медведь.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Они пытались отогнать хищника в лес, но животное стало вести себя агрессивно, кидаться на людей. Тогда участковый применил личное зарегистрированное оружие для защиты граждан от нападения опасного зверя», — сказали агентству в ведомстве.

Отмечается, что убитый медведь был большим, старым самцом. «У него практически истерлись зубы, поэтому жевать ими он почти не мог и был очень худой. В природе бы хищник еще долго не прожил», — сказал сотрудник Хинганского заповедника Вячеслав Кастрикин после осмотра медведя.

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