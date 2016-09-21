Происшествия
Источник: РЕН ТВ
11:15, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Страх полёта заставил мужчину "заминировать" самолёт во Внуково

21 сентября в аэропорту Внуково мужчина на выходе на посадку терминала «А» в автобусе пригрозил, что взорвёт самолёт.

На место оперативно выехали сотрудники полиции с кинологом и собакой, сообщает РЕН ТВ.

Позднее мужчина признался, что таким образом хотел выяснить, на каком самолёте разбилась хоккейная команда. По его словам, он впервые должен был лететь на самолёте, поэтому очень переживал.

Несмотря на признание пассажира, самолёт Москва — Краснодар вернули со взлётной полосы для досмотра. В ходе проверки кинолог с собакой взрывное устройство не обнаружили.

После проверки самолёт с 96 пассажирами благополучно вылетел из аэропорта.

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Худик Ольга

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