Пожарные начали выяснять причину возгорания на "Серпе и молоте"

21 сентября спасатели потушили пожар в недействующем здании бывшего завода «Серп и молот».

Инцидент произошёл на улице Золоторожский Вал в районе Лефортово Юго-Восточного округа Москвы.

Дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве сообщил ТАСС, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

«Пожар отходов горюче-смазочных материалов, загоревшихся в подвале недействующего производственного здания бывшего завода на Шоссе Энтузиастов ликвидирован. Причина возгорания устанавливается», — рассказал офицер.

Он также добавил, что в результате инцидента пострадавших нет.