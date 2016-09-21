Происшествия
Источник: ТАСС
17:55, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Пожарные начали выяснять причину возгорания на "Серпе и молоте"

21 сентября спасатели потушили пожар в недействующем здании бывшего завода «Серп и молот».

Инцидент произошёл на улице Золоторожский Вал в районе Лефортово Юго-Восточного округа Москвы.

Дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве сообщил ТАСС, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

«Пожар отходов горюче-смазочных материалов, загоревшихся в подвале недействующего производственного здания бывшего завода на Шоссе Энтузиастов ликвидирован. Причина возгорания устанавливается», — рассказал офицер.

Он также добавил, что в результате инцидента пострадавших нет.

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