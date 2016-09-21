Происшествия
Источник: РИА "Новости"
10:18, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Полиция объявила план "Перехват" после стрельбы на заправке в Москве

21 сентября неизвестный открыл стрельбу на автомобильной заправке на юго-востоке Москвы, после чего скрылся.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что инцидент произошёл на автозаправке, расположенной в районе Печатники Юго-Восточного округа Москвы, сообщает РИА «Новости».

«На АЗС на 3-м Угрешском проезде чёрный Ford Focus перекрыл выезд другому автомобилю, после чего водитель открыл стрельбу, затем скрылся», — сообщил источник.

Пресс-секретарь московского главка МВД подтвердил факт дорожного конфликта. В настоящее время в Москве объявлен план «Перехват» по поимке злоумышленника.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

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