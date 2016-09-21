Происшествия
14:03, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Напавшего на посольство Израиля в Турции ранила охрана

Во время вооруженного налета на посольство Израиля в Турции погиб человек и был ранен один из нападавших.

Двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались пройти на территорию посольства Израиля в столице Турции Анкаре. Как сообщает Reuters, один из нападавших получил ранение в ногу и был задержан. Его состояние пока неизвестно.

Представители израильского посольства сообщили, что сотрудники дипмиссии во время инцидента не пострадали.

Издание The Jerusalem Post сообщило, что охрана здания посольства была вынуждена открыть стрельбу после того, как вооруженные мужчины попытались пройти внутрь.

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