Дождь в Сочи заблокировал выход из торгового центра

21 сентября ливень в Сочи подтопил первый этаж одного из торговых центров (ТЦ) города.

В результате инцидента посетители ТЦ оказались заблокированы внутри здания. Из-за протекающей крыши помещение затапливает, но магазины вода не затронула, сообщает Life.

«Видимо, крыша где-то протекает, раз такое получилось. Вся вода, попавшая в помещение, будет устранена. Информации о пострадавших нет, эвакуация людей не потребовалась. Все ожидают, когда дождь закончится», — сообщил источник в торговом центре.

В магазине сообщили, что к ликвидации последствий ливня сотрудники приступят после того, как дождь закончится.