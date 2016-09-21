Происшествия
Источник: Life
14:23, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Дождь в Сочи заблокировал выход из торгового центра

21 сентября ливень в Сочи подтопил первый этаж одного из торговых центров (ТЦ) города.

В результате инцидента посетители ТЦ оказались заблокированы внутри здания. Из-за протекающей крыши помещение затапливает, но магазины вода не затронула, сообщает Life.

«Видимо, крыша где-то протекает, раз такое получилось. Вся вода, попавшая в помещение, будет устранена. Информации о пострадавших нет, эвакуация людей не потребовалась. Все ожидают, когда дождь закончится», — сообщил источник в торговом центре.

В магазине сообщили, что к ликвидации последствий ливня сотрудники приступят после того, как дождь закончится.

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Как правило, прогнозы на ближайшие 24 часа, а тем более на ближайшие пару часов работают с вероятностью 70–80 процентов »

Худик Ольга

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