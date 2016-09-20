В Шереметьево задержали контрабандиста с iPhone 7

20 сентября на таможне в аэропорту Шереметьево задержали партию незадекларированных iPhone 7.

В сообщении Федеральной таможенной службы сказано, что партию телефонов изъяли у россиянина, который летел из Гонконга. Его остановили в «зелёном коридоре», когда он пытался незаконно провести 43 iPhone 7 и iPhone 7 Plus, сообщает «Итерфакс».

«В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товара, было принято решение о направлении смартфонов на экспертизу. В нарушении усматриваются признаки административного правонарушения по ст. 16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров)», — заявили в ФТС.

В своё оправдание пассажир заявил, что все телефоны, которые он пытался провести, предназначались для личного пользования.