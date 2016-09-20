Судимый мужчина пилой "ампутировал" руку дачнику под Москвой

В Подмосковье задержали ранее судимого мужчину, напавшего на супружескую пару с бензопилой и молотком.

Как сообщило агентство городских новостей «Москва», 20 сентября в одном из дачных кооперативов в Раменском районе Московской области 36-летний мужчина напал на супружескую пару. Злоумышленник ударил женщину по голове молотком, а ее мужу отсек руку бензопилой.

По последним данным, нападавший задержан. Пострадавшие доставлены в больницу. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у мужчины – частичную ампутацию руки.

Известно, что задержанный напал на супругов после возникшего между ними конфликта. Ранее нападавший был судим. Сейчас он находится в руках правоохранителей. Все обстоятельства инцидента уточняются.