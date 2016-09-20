Происшествия
Источник: ТАСС
10:39, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Смертельное ДТП В ТиНАО: мотоциклист не справился с управлением

Вечером 19 сентября на территории Новой Москвы произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста, авто и пешехода.

Представитель пресс-службы московской полиции сообщил ТАСС, что на Староборовском шоссе мотоциклист не справился с управлением, наехал сначала на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, а затем столкнулся с автомобилем Toyota.

«Житель Подмосковья, управляя мотоциклом Stels, не справился с управлением, совершил наезд на мужчину 1937 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. После наезда на пешехода байкер столкнулся с автомобилем Toyota», — пояснил пресс-секретарь.

Он пояснил, что в результате аварии погиб пешеход и мотоциклист.

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