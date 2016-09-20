Происшествия
11:14, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Следователи назвали основные версии убийства Жилина

Евгений Жилин
Фото: Стоп-кадр YouTube

Полиция начала расследование убийства главы украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что лидера украинской организации «Оплот» киллер застрелил в ресторане «Ветерок» в посёлке Горки-2 (Московская область).

Следственные органы Следственного комитета (СК) страны по Московской области возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух лиц» и «Незаконный оборот оружия», сообщает Life.

«В ходе допросов свидетелей установлено, что так называемый киллер ожидал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошёл и произвёл в них серию выстрелов», — сообщил пресс-секретарь СК.

В момент осмотра места убийства полицейские обнаружили три гильзы, одну пулю, а также другие предметы, которые могут помочь расследовать данное дело. В настоящее время назначены судебно-медицинская, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы.

Согласно предварительным данным следствия, Евгения Жилина могли убить из-за коммерческой деятельности. Следователи назвали данную версию приоритетной.

«Следствием отрабатывается ряд версий совершённого преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность, а также не исключаются личные неприязненные отношения», — заключили следователи.

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Худик Ольга

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