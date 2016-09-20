Психиатры проверят мать, пытавшуюся ослепить детей в Заполярье

Против матери, которая пыталась выколоть глаза своим детям в Североморске, возбудили уголовное дело.

РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Мурманской области сообщает об уголовном преследовании, инициированном в отношении жительницы Североморска, пытавшейся шариковой ручкой выколоть глаза своим малолетним детям.

«Согласно материалам дела, жительница Североморска Вера Котова, находясь дома, умышленно, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанесла несколько колющих ударов острым концом шариковой ручки в глаза своим сыновьям 2011 и 2015 года рождения, причинив им физическую боль и телесные повреждения в виде ссадин и гематом», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщает агентство, соседи семьи услышали детские крики и обратились в полицию.

По итогам проверки в отношении преступницы было возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев». Как полагает следствие, в момент совершения преступления женщина находилась в невменяемом состоянии.

По результатам расследования уголовного дела будет решен вопрос о применении в ее отношении принудительных мер медицинского характера.

Кроме того, прокуратура намерена проверить деятельность органов профилактики, которые должны были контролировать проживанием малолетних детей в семье.