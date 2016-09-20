Происшествия
Источник: РИА "Новости"
14:46, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Психиатры проверят мать, пытавшуюся ослепить детей в Заполярье

Против матери, которая пыталась выколоть глаза своим детям в Североморске, возбудили уголовное дело.

РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Мурманской области сообщает об уголовном преследовании, инициированном в отношении жительницы Североморска, пытавшейся шариковой ручкой выколоть глаза своим малолетним детям.

«Согласно материалам дела, жительница Североморска Вера Котова, находясь дома, умышленно, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанесла несколько колющих ударов острым концом шариковой ручки в глаза своим сыновьям 2011 и 2015 года рождения, причинив им физическую боль и телесные повреждения в виде ссадин и гематом», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщает агентство, соседи семьи услышали детские крики и обратились в полицию.

По итогам проверки в отношении преступницы было возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев». Как полагает следствие, в момент совершения преступления женщина находилась в невменяемом состоянии.

По результатам расследования уголовного дела будет решен вопрос о применении в ее отношении принудительных мер медицинского характера.

Кроме того, прокуратура намерена проверить деятельность органов профилактики, которые должны были контролировать проживанием малолетних детей в семье.

читайте также:Мама выпавшей из окна девочки оставила ей мобильный телефон
Мать выпавшей из окна девочки в Екатеринбурге звонила ей перед трагедией
В Екатеринбурге четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры, пытаясь добраться до мамы »

читайте также:Смотреть на маленьких жертв больно, но вмешиваются единицы
Александра Гибинска: Бьют ребенка. Вмешаться?
Психоаналитик рассказал Sobesednik.ru о том, как быть, если родители проявляют насилие в отношении ребенка »

Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Звезда сериала "Кухня" подрабатывал унитазом
15:02, 20 Сентября 2016
Осенью зрителей телеканала СТС ждет долгожданная встреча с героями сериала «Мамочки», узнал Sobesednik.ru
»
Карьерные кульбиты Игоря Албина
14:01, 20 Сентября 2016
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин растет буквально на глазах изумленной уже не только санкт-петербургской, но уже и российской общественности
»
Полиция задержала в ЮЗАО экс-участника "Дома-2" за наркотики
13:57, 20 Сентября 2016
20 сентября московская полиция задержала в районе Зюзино бывшего участника телепроекта «Дом-2» Сергея Пустынникова
»