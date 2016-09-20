Полиция задержала в ЮЗАО экс-участника "Дома-2" за наркотики

20 сентября московская полиция задержала в районе Зюзино бывшего участника телепроекта «Дом-2».

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА «Новости», что задержанного подозревают в хранении наркотических средств.

Пресс-секретарь полиции подтвердил информацию о задержании москвича без уточнения информации о его личности.

«В ОМВД России по району Зюзино стали поступать жалобы жителей района на жильцов одной из квартир дома на Керченской улице, где ежедневно, по их словам, собираются шумные компании», — пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что в момент осмотра сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО обнаружили в квартире подозреваемого пакеты порошкообразным веществом розового цвета.

Экспертиза выявила, что вещество является амфетамином. Общая масса найденного наркотика составила более девяти граммов. Также сотрудники полиции обнаружили и изъяли «марки», которые возможно содержат ЛСД. В настоящее время они направлены на исследование.

Задержанный заявил, что наркотики он хранил для себя.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. С подозреваемого взята подписка о невыезде.