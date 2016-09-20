На Урале водитель маршрутки избил разговорчивую школьницу

В Магнитогорске водитель маршрутки высадил и избил школьницу за разговор по телефону.

По данным следственного управления СК РФ по Челябинской области, следователи проводят проверку по факту избиения несовершеннолетней в Магнитогорске.

Как сообщили в ведомстве, водитель маршрутного такси избил 16-летнюю пассажирку, которая возвращалась из больницы домой и по дороге разговаривала с мамой по телефону. По данным сотрудников следственного управления, водителю надоело слушать разговор, и он вытолкал школьницу из салона маршрутки. Когда та попыталась оказать сопротивление, мужчина несколько раз ударил девушку по голове.

«В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят на контроль руководством следственного управления», — сообщили в управлении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.