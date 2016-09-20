Москвичка сломала ноги из-за грубых пассажиров в метро

Жительница Москвы получила перелом ноги в результате давки в столичном метро.

По данным Life, инцидент произошел во вторник, 20 сентября, на станции «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии московского метрополитена.

Пострадавшая рассказала интернет-изданию, что во время вечернего часа пик вышла из вагона поезда на платформу и направилась к выходу. В этот момент ее сильно толкнула одна из пассажиров, находящихся рядом. Женщина не смогла удержать равновесие и упала на бетонный пол. В результате падения пострадавшая получила два перелома со смещением.

«У меня сломана лодыжка в двух местах, я не была готова к падению и получила серьёзные травмы. Девушка резко развернулась и толкнула меня. В час пик, когда много людей, нужно быть внимательнее к окружающим, а не так вот сбивать на ходу», – пожаловалась пострадавшая.

Сотрудники скорой помощи экстренно госпитализировали пассажирку прямо со станции.

Как сообщил порталу источник в медицинских кругах, у пострадавшей зафиксированы сильные повреждения обеих ног.

«В первичном входящем диагнозе были зафиксированы травмы обеих ног, в дальнейшем стало ясно, что правая нога повреждена сильнее, лодыжка сломана в двух местах» — рассказал источник издания.