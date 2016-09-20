Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
12:01, 20 Сентября 2016 Версия для печати

МЧС спасло грудного ребёнка, оставленного в машине в ВАО Москвы

20 сентября сотрудники экстренной службы в Сокольниках достали годовалого ребёнка из запертого автомобиля.

Спасатели пояснили, что ребёнок спал в закрытой машине, расположенной в районе Сокольники Восточного округа столицы, сообщает агентство «Москва».

«На улице Сокольнический Вал, дом 1Б, на парковке у ледового дворца "Сокольники" был обнаружен автомобиль Subaru, в салоне которого на заднем сиденье спал годовалый ребёнок. Малыш оказался заблокирован в машине, а его родителей поблизости не было», — уточнил источник.

Спасатели вскрыли автомобиль и достали малыша из салона. В результате инцидента ребенок не пострадал.

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