МЧС спасло грудного ребёнка, оставленного в машине в ВАО Москвы

20 сентября сотрудники экстренной службы в Сокольниках достали годовалого ребёнка из запертого автомобиля.

Спасатели пояснили, что ребёнок спал в закрытой машине, расположенной в районе Сокольники Восточного округа столицы, сообщает агентство «Москва».

«На улице Сокольнический Вал, дом 1Б, на парковке у ледового дворца "Сокольники" был обнаружен автомобиль Subaru, в салоне которого на заднем сиденье спал годовалый ребёнок. Малыш оказался заблокирован в машине, а его родителей поблизости не было», — уточнил источник.

Спасатели вскрыли автомобиль и достали малыша из салона. В результате инцидента ребенок не пострадал.