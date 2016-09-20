Происшествия
Источник: Life
13:09, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Глава Минздрава в самолёте спасла человека, которому стало плохо

20 сентября самолёт, следовавший из Москвы в Нью-Йорк, экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира.

Согласно данным Life, глава Минздрава Вероника Скворцова, которая тоже находилась в этом авиалайнере, оказала экстренную помощь пассажиру, но пилот принял решение посадить воздушное судно, сообщает Life.

«Одному из пассажиров стало плохо, объявили, нет ли на борту врача. Она [Вероника Скворцова. — прим. Sobesednik.ru] подошла очень быстро, начала оказывать помощь. Женщине стало лучше через какое-то время, но, видимо, что-то серьёзное, поэтому самолёт посадили в Санкт-Петербурге», — сообщил один из пассажиров самолёта.

В настоящее время пассажиры ждут повторной отправки в Нью-Йорк.

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Худик Ольга

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