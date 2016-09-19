Задержаны пьяные мужчины, разбившие стекло в театре Маяковского

19 сентября московская полиция задержала двух мужчин, которые разбили стекло в театре имени Маяковского.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанные находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В пресс-службе московского главка МВД пояснили, что в полицию поступил сигнал о причинении вреда зданию театра имени Маяковского, расположенного на Большой Никитской улице в Мещанском районе Центрального округа Москвы. По словам представителя пресс-службы, двое молодых людей разбили одно стекло в оконном проёме.

В настоящий момент полиция выясняет причины произошедшего инцидента.