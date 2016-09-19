Происшествия
Источник: ТАСС
08:52, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Задержаны пьяные мужчины, разбившие стекло в театре Маяковского

19 сентября московская полиция задержала двух мужчин, которые разбили стекло в театре имени Маяковского.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанные находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В пресс-службе московского главка МВД пояснили, что в полицию поступил сигнал о причинении вреда зданию театра имени Маяковского, расположенного на Большой Никитской улице в Мещанском районе Центрального округа Москвы. По словам представителя пресс-службы, двое молодых людей разбили одно стекло в оконном проёме.

В настоящий момент полиция выясняет причины произошедшего инцидента.

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Пища наша, или 8 продуктов для здорового пищеварения
07:03, 19 Сентября 2016
Памятка Sobesednik.ru о восьми самых полезных и доступных видах продуктов
»
"Человек года" под мухой: Шнур поддержал традицию
06:01, 19 Сентября 2016
Sobesednik.ru побывал на церемонии вручения премии журнала GQ, звездой которой стал лидер группы «Ленинград»
»
Изобретатель "митинга на диване": Надо самим стать властью!
00:01, 19 Сентября 2016
Главный редактор «Жулебинского бульвара» – о свободе слова, чиновничьем беспределе и митингах на диване
»