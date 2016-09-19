В предпринимателя пять раз выстрелили из ружья в Жуковском

19 сентября около 7:00 в городе Жуковский неизвестный застрелил местного предпринимателя.
В Главном следственном управлении СК страны сообщили, что злоумышленник произвёл серию выстрелов из охотничьего ружья, а затем скрылся, передаёт ТАСС.
«От полученных ранений мужчина скончался на месте», — пояснили в СК.
Согласно данным полиции, на предпринимателя напали, когда он вышел из дома и направился к своему автомобилю. В полиции пояснили, что злоумышленник выстрелил в свою жертву не менее пяти раз.
По данному делу возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В настоящее время полиция пытается установить возможные мотивы убийства.