Происшествия
Источник: ТАСС
16:49, 19 Сентября 2016 Версия для печати

В предпринимателя пять раз выстрелили из ружья в Жуковском

19 сентября около 7:00 в городе Жуковский неизвестный застрелил местного предпринимателя.

В Главном следственном управлении СК страны сообщили, что злоумышленник произвёл серию выстрелов из охотничьего ружья, а затем скрылся, передаёт ТАСС.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте», — пояснили в СК.

Согласно данным полиции, на предпринимателя напали, когда он вышел из дома и направился к своему автомобилю. В полиции пояснили, что злоумышленник выстрелил в свою жертву не менее пяти раз.

По данному делу возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время полиция пытается установить возможные мотивы убийства.

Худик Ольга

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