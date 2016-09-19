Происшествия
Источник: Life
09:40, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Полиция задержала женщину за попытку дать взятку в 200 000 рублей

19 сентября московская полиция задержала женщину, которая пыталась дать взятку начальнику отделения уголовного розыска.

Согласно данным полиции, женщина пыталась дать взятку в 200 000 рублей в ОМВД России по Пресненскому району в Центральном округе Москвы. Взяткой женщина пыталась переубедить начальника возбуждать уголовное дело в отношении Виктории Д., которую задержали по подозрению в Краже на улице Большой Грузинской, сообщает Life.

После задержания москвички она признала свою вину. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента.

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