Происшествия
Источник: РИА "Новости"
15:58, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Полицейские заявили, что флористку убили "максимально жестоко"

Злоумышленник, убивший девушку, работающую флористом в центре Москвы, четыре раза ударил её ножом в область шеи.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в центре Москвы неизвестный ограбил и зарезал молодую девушку.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что девушка была убита «максимально жестоко», передают РИА «Новости».

Также убийца девушки похитил её личные вещи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, связано ли убийство флористки с её работой, а также другие подробности произошедшего.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело.

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Худик Ольга

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