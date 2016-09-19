Полицейские заявили, что флористку убили "максимально жестоко"

Злоумышленник, убивший девушку, работающую флористом в центре Москвы, четыре раза ударил её ножом в область шеи.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в центре Москвы неизвестный ограбил и зарезал молодую девушку.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что девушка была убита «максимально жестоко», передают РИА «Новости».

Также убийца девушки похитил её личные вещи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, связано ли убийство флористки с её работой, а также другие подробности произошедшего.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело.