Поезда на "Красной" перестали ходить в сторону центра

19 сентября на Сокольнической линии Московского метрополитена примерно в 16:00 перестали ходить поезда в сторону центра.

Как стало известно Sobesednik.ru, уже третий по счёту поезд с людьми приезжает на станцию «Юго-Западная», стоит несколько минут, затем пассажиров без объяснения причин высаживают и поезд отправляется в депо.

Сотрудники столичной подземки никаких разъяснений не дают, по громкоговорителям объясняют такие действия «техническими причинами».

Сотрудники полиции также не комментируют происходящее.