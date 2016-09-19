Происшествия
Источник: 360 Подмосковье
17:16, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Поезда на "Красной" перестали ходить в центр из-за падения пассажира

Станцию метро «Университет» закрыли из-за падения человека на рельсы.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 19 сентября на Сокольнической линии Московского метрополитена примерно в 16:00 перестали ходить поезда в сторону центра.

Представитель пресс-службы Московского метрополитена пояснил, что инцидент произошёл в 16:25. После этого «Университет» закрыли на вход, а также увеличили интервал движения поездов, сообщает телеканал «360».

Информации о пострадавшем в настоящее время нет, подробности инцидента не сообщаются.

В 16:33 пресс-секретарь столичной подземки сообщил о восстановлении графика движения поездов. В 16:35 станцию «Университет» открыли для пассажиров.

Худик Ольга

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