Поезда на "Красной" перестали ходить в центр из-за падения пассажира

Станцию метро «Университет» закрыли из-за падения человека на рельсы.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 19 сентября на Сокольнической линии Московского метрополитена примерно в 16:00 перестали ходить поезда в сторону центра.

Представитель пресс-службы Московского метрополитена пояснил, что инцидент произошёл в 16:25. После этого «Университет» закрыли на вход, а также увеличили интервал движения поездов, сообщает телеканал «360».

Информации о пострадавшем в настоящее время нет, подробности инцидента не сообщаются.

В 16:33 пресс-секретарь столичной подземки сообщил о восстановлении графика движения поездов. В 16:35 станцию «Университет» открыли для пассажиров.