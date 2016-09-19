По горячим следам задержан вор пожертвований на храм в СВАО

Сотрудники вневедомственной охраны Северо-Восточного округа Москвы задержали вора с ящиком для сбора пожертвований.

Пресс-секретарь московской полиции сообщил ТАСС, что в одном из торговых центров на Алтуфьевском шоссе в Северо-Восточном округе неизвестный украл ящик для сбора пожертвований на строительство храма.

«После этого 55-летний мужчина попытался скрыться с похищенным, однако полицейские задержали его при выходе из магазина», — заключил пресс-секретарь.

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