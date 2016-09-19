Петербуржец изнасиловал более 100 женщин, пока ездил к родным

Задержанный в Белоруссии гражданин России признался, что изнасиловал более 100 женщин.

Как сообщили в УВД Минской области, речь идет о 45-летнем россиянине, задержанном в ноябре 2015 года по обвинению в совершении ряда изнасилований на территории Брестской и Минской областей. Представители УВД заявили, что мужчина признался в совершении более чем 100 изнасилований.

«Подозреваемый в серии изнасилований гражданин России рассказывает о том, что за двадцать лет изнасиловал порядка ста женщин. Лишь более половины его жертв установлены, сейчас устанавливаются личности оставшихся», — сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, задержанный является жителем Санкт-Петербурга. Время от времени мужчина приезжал в Белоруссию, чтобы навестить родственников, проживающих в Брестской области.

Следствие установило, что в период с 1994 по 2014 год во время этих визитов мужчина совершал изнасилования. У насильника был свой характерный почерк: все преступления совершались поблизости от остановок железнодорожного транспорта. Как отметили в УВД, мужчина угрожал своим жертвам физической расправой и часто грабил их.

«Для совершения преступлений выбирались безлюдные места, расположенные рядом с лесными массивами. В ряде случаев обвиняемый не только насиловал своих жертв, но и забирал у них украшения, деньги, ценные вещи. Изнасилования сопровождались угрозами физической расправы, порой для этого использовался нож», — заявили в УВД.

Среди жертв преступника были и несовершеннолетние. Первые заявления от потерпевших стали поступать в 1999 году, однако сам подозреваемый указал, что нападал на женщин с 1994 года. В ходе расследования эта информация подтвердилась.