Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
12:11, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Лже-работник поликлиники забрал у пенсионерки 400 000 рублей в ЦАО

19 сентября полиция начала разыскивать подозреваемого в мошенничестве, который обманом забрал у пенсионерки деньги.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в одну из квартир по Большому Кондратьевскому переулку, расположенную в Пресненском районе Центрального округа Москвы, 69-летней женщине позвонил неизвестный, заявив, что он из поликлиники. Злоумышленник убедил пенсионерку, что у неё плохие анализы, поэтому ей необходимы дорогостоящие лекарства, сообщает агентство «Москва».

«К ней домой прибыл курьер "из поликлиники", и она приобрела у него лекарства на 400 тысяч рублей. После чего засомневалась и сообщила о произошедшем в полицию», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и разыскивает злоумышленника.

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