29 человек пострадали при взрыве в США бомбы из скороварок

17 сентября в центре Манхэттена в Нью-Йорке произошел взрыв, 29 человек пострадали.
Как сообщает The New York Times, сработавшее в Нью-Йорке взрывное устройство было начинено скороварками и другими поражающими элементами. Отмечается, что полиция нашла и другую аналогичную бомбу, которая несдетонировала. Для взрывного устройства злоумышленники использовали телефоны — они выполняли роль таймера.
На данный момент 29 человек, пострадавших при взрыве, выписаны из больниц. Полиция продолжает розыск человека, который может быть причастен ко взрывам.
Ранее полиция получила видеозаписи с камер наблюдения, на которых были запечатлены два человека, предположительно поместившие бомбы на улицы.