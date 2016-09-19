29 человек пострадали при взрыве в США бомбы из скороварок

17 сентября в центре Манхэттена в Нью-Йорке произошел взрыв, 29 человек пострадали.

Как сообщает The New York Times, сработавшее в Нью-Йорке взрывное устройство было начинено скороварками и другими поражающими элементами. Отмечается, что полиция нашла и другую аналогичную бомбу, которая несдетонировала. Для взрывного устройства злоумышленники использовали телефоны — они выполняли роль таймера.

На данный момент 29 человек, пострадавших при взрыве, выписаны из больниц. Полиция продолжает розыск человека, который может быть причастен ко взрывам.

Ранее полиция получила видеозаписи с камер наблюдения, на которых были запечатлены два человека, предположительно поместившие бомбы на улицы.