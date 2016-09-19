20-летнюю девушку-флориста ограбили и зарезали в ЦАО

В центре Москвы неизвестный ограбил и зарезал молодую девушку.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело 20-летней девушки было обнаружено в воскресенье, 18 сентября, возле жилого дома по улице Хамовнический Вал в районе Хамовники Центрального административного округа столицы.

Следователи обнаружили на теле погибшей колото-резаные раны в области головы. Как сообщил источник, погибшая девушка работала флористом.

«Девушка, работавшая флористом, шла по улице, когда на нее напал неизвестный и нанес ножом ранения в шею», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, преступник выхватил у девушки сумку, ударил ее ножом в шею и скрылся, а жертва преступления скончалась на месте.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Пока неизвестно, связано ли убийство с работой погибшей.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства и мотивы преступления, ведется розыск преступника.