Спасавшийся от огня мужчина сорвался с 11 этажа в Москве

В одной из московских квартир мужчина скончался, пытаясь спастись от пожара.

Мужчина сорвался с высоты 11 этажа, пытаясь спастись от пожара в своей квартире, сообщает ТАСС в воскресенье, 18 сентября. По данным источника, возгорание произошло в 5:30 мск в одной из квартир дома №14 на Элеваторной улице в районе Бирюлево Восточное ЮАО Москвы.

Хозяин квартиры, в которой начался пожар, пытался спастись, перебравшись на соседний балкон 11 этажа, но не удержался и сорвался вниз. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины пожара выясняются.