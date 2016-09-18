Происшествия
Источник: ТАСС
12:39, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Спасавшийся от огня мужчина сорвался с 11 этажа в Москве

В одной из московских квартир мужчина скончался, пытаясь спастись от пожара.

Мужчина сорвался с высоты 11 этажа, пытаясь спастись от пожара в своей квартире, сообщает ТАСС в воскресенье, 18 сентября. По данным источника, возгорание произошло в 5:30 мск в одной из квартир дома №14 на Элеваторной улице в районе Бирюлево Восточное ЮАО Москвы.

Хозяин квартиры, в которой начался пожар, пытался спастись, перебравшись на соседний балкон 11 этажа, но не удержался и сорвался вниз. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины пожара выясняются.

читайте также:Михаил Крейндлин, специалист по природоохранному законодательству
Антон Зарицкий: Избиение пожарных
Обозреватель Sobesednik.ru — о кубанском ноу-хау: нападении на людей, которые приехали спасать твой дом и твою жизнь »

читайте также:
Власти Горячего Ключа расселяют людей из сгоревшего отеля
В МЧС сообщили, что администрация города Горячий Ключ решает, куда поселить постояльцев сгоревшей гостиницы. »

Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Захарова составила возможную программу поездки с Пауэр в Сирию
13:49, 18 Сентября 2016
Мария Захарова предположила, как бы могла выглядеть ее совместная с Самантой Пауэр поездка в Сирию
»
Унесенные тайфуном. Почему тонет Приморье?
13:06, 18 Сентября 2016
Как жители Приморья спасаются от самого страшного за последние 40 лет тайфуна, узнал Sobesednik.ru
»
Захарова предложила Пауэр "интересную прогулку" по Сирии
12:00, 18 Сентября 2016
Представитель МИД РФ предложила постпреду США при ООН «узнать, что такое стыд», вместе с ней поехав в Сирию
»