Происшествия
Источник: ТАСС
15:09, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Прорыв трубы обрушил часть потолка в одном из ТЦ Москвы

В одном из торговых центров Москвы из-за прорыва трубы с холодной водой обрушилась часть подвесного потолка.

В торговом центре «Южный» в районе Чертаново Северное ЮАО Москвы обрушилась часть подвесного потолка. Как сообщает ТАСС, потолок обрушился из-за прорыва трубы с холодной водой.

«В ходе проведения опрессовки системы холодного водоснабжения в ТЦ "Южный" на Кировоградской улице произошел прорыв трубы, в результате чего на первом этаже обрушилась часть подвесного потолка. Пострадавших нет», – рассказали в правоохранительных органах Москвы.

Сообщается, что в торговом центре работники перекрыли подачу воды и работают над устранением аварии. Эвакуация людей из-за обрушения потолка не проводилась, а торговый центр продолжает работу в обычном режиме.

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Красникова Диана

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