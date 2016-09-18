Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
06:55, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Положенная в урну бомба ранила 25 человек на Манхэттене

25 человек пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в центре американского Нью-Йорка.

Как сообщили зарубежные СМИ, вечером 17 сентября на острове Манхэттен в американском городе Нью-Йорк прогремел взрыв. В мусорном баке в районе между Шестой и Седьмой авеню сработало самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва пострадали 25 человек. Информации о жертвах пока нет. После взрыва жители ближайших домов были эвакуированы, а улицы частично перекрыты.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. О взрыве уже доложили президенту Америки. В интернете есть видеокадры с места событий.

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Цыганкова Валерия

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