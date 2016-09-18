Происшествия
Источник: РИА "Новости"
13:40, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Мужчину с бомбой заметили на избирательном участке в Москве

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на одном из избирательных участков в центре Москвы.

Как сообщило РИА «Новости», столичные полицейские проверяют информацию, поступившую в дежурную часть, о том, что в один из избирательных участков зашел человек со взрывчаткой. При этом никаких требований он не выдвигал.

По последним данным, мужчина, предположительно, с бомбой зашел на участок в Армянском переулке в Басманном районе ЦАО Москвы. Пока официальных данных об итогах проверки нет. Вход на избирательный участок временно закрыт.

Все обстоятельства уточняются.

читайте также:
Пассажир, пошутивший о бомбе во Внуково, нервничал из-за полета
В аэропорту Внуково сообщили, что пассажир, сообщивший о бомбе на рейсе Москва — Анапа, летел впервые и перенервничал.  »

читайте также:Взрыв в центре Москвы: попытка провокации или теракт
Взрыв в центре Москвы: самодельная бомба и убегающий человек
Полиция прорабатывает все версии ночного взрыва на остановке общественного транспорта в центре Москвы »

Также по теме
Выбоpы-2016
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Захарова составила возможную программу поездки с Пауэр в Сирию
13:49, 18 Сентября 2016
Мария Захарова предположила, как бы могла выглядеть ее совместная с Самантой Пауэр поездка в Сирию
»
Унесенные тайфуном. Почему тонет Приморье?
13:06, 18 Сентября 2016
Как жители Приморья спасаются от самого страшного за последние 40 лет тайфуна, узнал Sobesednik.ru
»
Захарова предложила Пауэр "интересную прогулку" по Сирии
12:00, 18 Сентября 2016
Представитель МИД РФ предложила постпреду США при ООН «узнать, что такое стыд», вместе с ней поехав в Сирию
»