Мужчину с бомбой заметили на избирательном участке в Москве

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на одном из избирательных участков в центре Москвы.

Как сообщило РИА «Новости», столичные полицейские проверяют информацию, поступившую в дежурную часть, о том, что в один из избирательных участков зашел человек со взрывчаткой. При этом никаких требований он не выдвигал.

По последним данным, мужчина, предположительно, с бомбой зашел на участок в Армянском переулке в Басманном районе ЦАО Москвы. Пока официальных данных об итогах проверки нет. Вход на избирательный участок временно закрыт.

Все обстоятельства уточняются.