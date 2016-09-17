Самолет AirBaltic с 63 пассажирами экстренно сел в Риге

17 сентября лайнер авиакомпании AirBaltic совершил экстренную посадку в аэропорту Риги из-за проблем с шасси.

Как сообщило РИА «Новости» в аэропорту Риги, рейс BT641 выполнял маршрут Рига — Цюрих. После взлета у лайнера возникли неполадки с передним шасси, из-за чего он был вынужден вернуться в Ригу и совершить аварийную посадку.

Отмечается, что на борту было 63 пассажира, трое из которых — дети, и четыре члена экипажа. При посадке никто не пострадал. Аэропорт «Рига» временно закрыт, самолеты перенаправлены в другие аэропорты страны.

Как пишет RNS, взлетно-посадочная полоса будет закрыта до 15:30 17 сентября.