Происшествия
Источник: Газета.ру
15:17, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Водитель Porsche выстрелил в мужчину и скрылся после ДТП в ЗАО

Неизвестный водитель Porsche во время дорожной разборки на Кутузовском проспекте в Москве.

На Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово ЗАО Москвы неизвестный водитель открыл стрельбу во время дорожной разборки. Об этом пишет «Газета.ру» в пятницу, 16 сентября, со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

«Около 12:45 в полицию поступило сообщение о том, что в ходе дорожного конфликта у дома 17 по Кутузовскому проспекту неизвестный причинил ранение водителю, предположительно из травматического пистолета, после чего скрылся на автомобиле Porsche», – рассказали в полиции. Уточняется, что инцидент произошел после ДТП.

Как сообщает источник, пострадавший водитель был госпитализирован, однако его состояние неизвестно. В городе объявлен план «Перехват».

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